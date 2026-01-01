Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Грег МакГилливрей
Награды
Награды и номинации Грег МакГилливрей
Greg MacGillivray
О персоне
Награды
Награды и номинации Грег МакГилливрей
Оскар 2001
Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1996
Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
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