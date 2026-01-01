Оповещения от Киноафиши
«Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Марта Домбровска
Marta Dabrowska
Марта Домбровска
Марта Домбровска
Marta Dabrowska
Дата рождения
19 октября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.4
Жасмин
(2006)
4.8
Любовь на подиуме
(2009)
Фильмография Марта Домбровска
4.8
Любовь на подиуме
Miłość na wybiegu
мелодрама, комедия
2009, Польша
7.4
Жасмин
Jasminum
мелодрама, комедия
2006, Польша
