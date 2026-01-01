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Фильмография
Агнешка Юдыцка
Agnieszka Judycka
Киноафиша
Персоны
Агнешка Юдыцка
Агнешка Юдыцка
Agnieszka Judycka
Дата рождения
25 апреля 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Сувалки, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.0
Дневник из поездки в Будапешт
(2025)
6.3
Настоящая жизнь Ангелов
(2022)
6.3
Занозы
(2008)
Фильмография Агнешка Юдыцка
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2025
2022
2008
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
7
Дневник из поездки в Будапешт
Dziennik z wycieczki do Budapesztu
драма
2025, Польша / Венгрия
Смотреть трейлер
6.3
Настоящая жизнь Ангелов
Prawdziwe zycie aniolów
драма
2022, Польша
6.3
Занозы
Drzazgi
драма, комедия
2008, Польша
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