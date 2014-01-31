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Фильмография
Нина Андрыч
Nina Andrycz
Киноафиша
Персоны
Нина Андрыч
Нина Андрыч
Nina Andrycz
Дата рождения
11 ноября 1912
Возраст
101 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
31 января 2014
Место рождения
Брест, Белоруссия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.8
Контракт
(1980)
6.4
Еще не вечер
(2008)
5.0
Сердце на ладони
(2008)
Фильмография Нина Андрыч
5
Сердце на ладони
Serce na dłoni
драма
2008, Польша / Украина
6.4
Еще не вечер
Jeszcze nie wieczór
мелодрама, драма, комедия
2008, Польша
6.8
Контракт
Kontrakt
драма
1980, Польша
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