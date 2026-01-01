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Обри Пауэлл
Aubrey Powell
Киноафиша
Персоны
Обри Пауэлл
Обри Пауэлл
Aubrey Powell
Дата рождения
23 сентября 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
7.6
Монти Пайтон живьём (почти)
(2014)
7.4
Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd
(2023)
7.1
Монти Пайтон: Я не мессия
(2010)
Фильмография Обри Пауэлл
7.4
Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd
Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd
биография, документальный, музыка
2023, Великобритания
7.6
Монти Пайтон живьём (почти)
Monty Python Live (mostly)
комедия
2014, Великобритания
7.1
Монти Пайтон: Я не мессия
Not the Messiah (He's a Very Naughty Boy)
драма, мюзикл, комедия
2010, Великобритания
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