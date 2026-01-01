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Фильмография
Мириам Мезьер
Myriam Mézières
Киноафиша
Персоны
Мириам Мезьер
Мириам Мезьер
Myriam Mézières
Дата рождения
19 октября 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.6
Йонас, которому будет 25 лет в 2000 году
(1976)
7.5
Г-н Никто
(2025)
6.4
Мои ночи прекраснее ваших дней
(1989)
Фильмография Мириам Мезьер
7.5
Г-н Никто
Mr. Nadie
драма
2025, Испания
5.3
Дневник леди М
Le journal de Lady M
драма
1993, Франция / Испания / Швейцария / Бельгия
6.4
Мои ночи прекраснее ваших дней
Mes nuits sont plus belles que vos jours
драма, мелодрама
1989, Франция
7.6
Йонас, которому будет 25 лет в 2000 году
Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000
драма
1976, Франция / Швейцария
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