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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
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О персоне
Леон Сааков
Lev Saakov
Киноафиша
Персоны
Леон Сааков
Леон Сааков
Lev Saakov
Дата рождения
30 ноября 1909
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
10 марта 1988
Место рождения
Гюмри, Армения
Популярные фильмы
7.0
Последние залпы
(1960)
6.8
Весна на Одере
(1968)
6.4
Море в огне
(1972)
Фильмография Леон Сааков
5
Репортаж с линии огня
Reportazh s linii ognya
военный
1985, СССР
6.4
Море в огне
More v ogne
военный
1972, СССР
6.8
Весна на Одере
Vesna na Odere
драма, военный
1968, СССР
7
Последние залпы
Poslednie zalpy
драма, военный
1960, СССР
Онлайн
5.7
На дорогах войны
Na dorogakh voyny
военный
1959, СССР
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