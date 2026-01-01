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Леон Сааков Lev Saakov
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Леон Сааков

Lev Saakov

Дата рождения
30 ноября 1909
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
10 марта 1988
Место рождения
Гюмри, Армения

Популярные фильмы

Последние залпы 7.0
Последние залпы (1960)
Весна на Одере 6.8
Весна на Одере (1968)
Море в огне 6.4
Море в огне (1972)

Фильмография Леон Сааков

5
Репортаж с линии огня Reportazh s linii ognya
военный 1985, СССР
Море в огне 6.4
Море в огне More v ogne
военный 1972, СССР
Весна на Одере 6.8
Весна на Одере Vesna na Odere
драма, военный 1968, СССР
Последние залпы 7
Последние залпы Poslednie zalpy
драма, военный 1960, СССР
Онлайн
На дорогах войны 5.7
На дорогах войны Na dorogakh voyny
военный 1959, СССР
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