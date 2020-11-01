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Эдди Хэсселл
Eddie Hassell
Киноафиша
Персоны
Эдди Хэсселл
Эдди Хэсселл
Eddie Hassell
Дата рождения
16 июля 1990
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
1 ноября 2020
Место рождения
Корсикана, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.1
Лонгмайр
(2012)
7.2
Детки в порядке
(2010)
6.2
Семейный уик-энд
(2012)
Фильмография Эдди Хэсселл
8.1
Лонгмайр
драма, триллер, вестерн
2012, США
6.2
Семейный уик-энд
Family Weekend
комедия, драма
2012, США
7.2
Детки в порядке
The Kids Are All Right
комедия
2010, США
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