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Фильмография
Мириам Пиреш
Miriam Pires
Киноафиша
Персоны
Мириам Пиреш
Мириам Пиреш
Miriam Pires
Дата рождения
20 апреля 1926
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
7 сентября 2004
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Поцелуй женщины-паука
(1985)
Фильмография Мириам Пиреш
7.4
Поцелуй женщины-паука
Kiss of the Spider Woman
драма
1985, США / Бразилия
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