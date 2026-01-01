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Скоро в прокате «Проект У»
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Фильмография
Эль Чики
El Chiky
Киноафиша
Персоны
Эль Чики
Эль Чики
El Chiky
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.6
Любовь и фасоль
(2009)
Фильмография Эль Чики
5.6
Любовь и фасоль
Amor y frijoles
комедия, драма
2009, Гондурас
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