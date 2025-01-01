Меню
Кон Итикава
Награды
Награды и номинации Кона Итикава
Kon Ichikawa
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Кона Итикава
Каннский кинофестиваль 1961
Главный технический приз – особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1960
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1964
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
UN Award
Победитель
Flaherty Documentary Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1956
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
Special Mention
Победитель
San Giorgio Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1985
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1983
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1959
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2000
Камера Берлинале
Победитель
ММКФ 2007
Золотой Святой Георгий
Номинант
Берлинале 1971
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1960
Золотой берлинский медведь
Номинант
Золотой берлинский медведь
Номинант
