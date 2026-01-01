Оповещения от Киноафиши
Мартин Линдстрем Martin Lindström
Киноафиша Персоны Мартин Линдстрем

Мартин Линдстрем

Martin Lindström

Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Актер озвучки

Популярные фильмы

Давид и Сэнди 6.7
Давид и Сэнди (1988)

Фильмография Мартин Линдстрем

Жанр
Год
Давид и Сэнди 6.7
Давид и Сэнди Dawid i Sandy
анимация 1988, Швеция / Польша
