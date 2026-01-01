Оповещения от Киноафиши
«Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Мартин Линдстрем
Martin Lindström
Киноафиша
Персоны
Мартин Линдстрем
Мартин Линдстрем
Martin Lindström
Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Актер озвучки
Популярные фильмы
6.7
Давид и Сэнди
(1988)
Фильмография Мартин Линдстрем
Жанр
Все
Анимация
Год
Все
1988
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.7
Давид и Сэнди
Dawid i Sandy
анимация
1988, Швеция / Польша
