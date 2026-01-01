Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Миа Бенсон
Mia Benson
Киноафиша
Персоны
Миа Бенсон
Миа Бенсон
Mia Benson
Дата рождения
7 июня 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актер озвучки
Популярные фильмы
6.7
Давид и Сэнди
(1988)
Фильмография Миа Бенсон
Жанр
Все
Анимация
Год
Все
1988
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.7
Давид и Сэнди
Dawid i Sandy
анимация
1988, Швеция / Польша
