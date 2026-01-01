Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марк Стивенс
Mark Stevens
Киноафиша
Персоны
Марк Стивенс
Марк Стивенс
Mark Stevens
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
6.8
Ларго Винч: Заговор в Бирме
(2011)
6.7
Настоящая легенда 3D
(2010)
Фильмография Марк Стивенс
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Приключения
Год
Все
2011
2010
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.8
Ларго Винч: Заговор в Бирме
Largo Winch (Tome 2)
приключения
2011, Франция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.7
Настоящая легенда 3D
True Legend / Su Qi-Er
драма, боевик, исторический
2010, Китай
Смотреть трейлер
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667