О персоне
Фильмография
Мария Таснади-Фекете
Maria von Tasnady
Персоны
Персоны
Мария Таснади-Фекете
Мария Таснади-Фекете
Maria von Tasnady
Дата рождения
16 ноября 1911
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
16 марта 2001
Место рождения
Петрила, Румыния
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Финальный аккорд
(1936)
5.6
Молодой Карузо
(1951)
Фильмография Мария Таснади-Фекете
Жанр
Все
Биография
Драма
Музыка
Мюзикл
Год
Все
1951
1936
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
5.6
Молодой Карузо
Enrico Caruso: leggenda di una voce
биография, мюзикл, драма
1951, Италия
6.7
Финальный аккорд
Schlußakkord
драма, музыка
1936, Германия
