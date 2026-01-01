Оповещения от Киноафиши
Малгожата Зайончковская Małgorzata Zajączkowska
Малгожата Зайончковская

Małgorzata Zajączkowska

Дата рождения
31 января 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Фильмография Малгожата Зайончковская

Жанр
Год
Поздние цветы 6.8
Поздние цветы Late Bloomers
комедия 2023, США
Моя чудесная жизнь 5.9
Моя чудесная жизнь Moje wspaniale zycie
комедия, драма, мелодрама 2021, Польша
Путешествие Нины 6.3
Путешествие Нины Podrouz Niny
драма 2005, Польша / Швеция
Враги, история любви 6.6
Враги, история любви Enemies: A Love Story
комедия, драма, мелодрама 1989, США
Детские вопросы 6.9
Детские вопросы Dziecinne pytania
драма, мелодрама 1981, Польша
Константа 7.2
Константа Constans
драма 1980, Польша
Без любви 6.7
Без любви Bez milosci
драма 1980, Польша
