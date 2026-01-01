Оповещения от Киноафиши
Малгожата Зайончковская
Małgorzata Zajączkowska
Малгожата Зайончковская
Małgorzata Zajączkowska
Дата рождения
31 января 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.2
Константа
(1980)
6.9
Детские вопросы
(1981)
6.8
Поздние цветы
(2023)
6.8
Поздние цветы
Late Bloomers
комедия
2023, США
5.9
Моя чудесная жизнь
Moje wspaniale zycie
комедия, драма, мелодрама
2021, Польша
6.3
Путешествие Нины
Podrouz Niny
драма
2005, Польша / Швеция
6.6
Враги, история любви
Enemies: A Love Story
комедия, драма, мелодрама
1989, США
6.9
Детские вопросы
Dziecinne pytania
драма, мелодрама
1981, Польша
7.2
Константа
Constans
драма
1980, Польша
6.7
Без любви
Bez milosci
драма
1980, Польша
