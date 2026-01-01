Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мацей Марчевский
Maciej Marczewski
Киноафиша
Персоны
Мацей Марчевский
Мацей Марчевский
Maciej Marczewski
Дата рождения
13 июня 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.0
Искусство любви. История Михалины Вислоцкой
(2017)
6.2
Камердинер
(2018)
5.8
Сколько весит троянский конь?
(2008)
Фильмография Мацей Марчевский
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2019
2018
2017
2013
2012
2008
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
5.6
Легионы
Legiony
драма, исторический, мелодрама
2019, Польша
6.2
Камердинер
Kamerdyner
драма, исторический, мелодрама
2018, Польша
7
Искусство любви. История Михалины Вислоцкой
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wislockiej
биография, комедия, драма
2017, Польша
5.6
В укрытии
W ukryciu
драма
2013, Польша
5.2
Без стыда
Bez wstydu
драма
2012, Польша
5.8
Сколько весит троянский конь?
Ile wazy kon trojanski?
комедия
2008, Польша
