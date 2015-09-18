Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марцин Врона
Marcin Wrona
Киноафиша
Персоны
Марцин Врона
Марцин Врона
Marcin Wrona
Дата рождения
25 марта 1973
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
18 сентября 2015
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.0
Трясина
(2018)
6.1
Моя кровь
(2009)
6.1
Демон
(2015)
Фильмография Марцин Врона
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2018
2015
2009
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Продюсер
1
Сценарист
3
Режиссер
2
7
Трясина
драма, криминал, триллер
2018, Польша
6.1
Демон
Demon
триллер
2015, Польша / Израиль
6.1
Моя кровь
Moja krew
драма
2009, Польша
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667