Марцин Врона Marcin Wrona
Марцин Врона

Marcin Wrona

Дата рождения
25 марта 1973
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
18 сентября 2015
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Трясина 7.0
Трясина (2018)
Моя кровь 6.1
Моя кровь (2009)
Демон 6.1
Демон (2015)

Фильмография Марцин Врона

Жанр
Год
Трясина 7
Трясина
драма, криминал, триллер 2018, Польша
Демон 6.1
Демон Demon
триллер 2015, Польша / Израиль
Моя кровь 6.1
Моя кровь Moja krew
драма 2009, Польша
