Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Бернар Эмон
Награды
Награды и номинации Бернар Эмон
Benoit Pilon
О персоне
Награды
Награды и номинации Бернар Эмон
Каннский кинофестиваль 2003
Главный приз Недели критики
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Золотая камера
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2009
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Победитель
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится
Netflix сделал подарок любителям «Интерстеллара» – аниме с 89% свежести: «Мои глаза просто в экстазе»
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Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
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