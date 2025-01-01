Меню
Яра Шахиди
Награды
Награды и номинации Яры Шахиди
Yara Shahidi
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Яры Шахиди
MTV Movie & TV Awards 2017
Next Generation
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
