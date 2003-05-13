Оповещения от Киноафиши
«Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Маркос Цукер
Marcos Zucker
Маркос Цукер
Маркос Цукер
Marcos Zucker
Дата рождения
15 февраля 1921
Возраст
82 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
13 мая 2003
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.4
Любовь с первого взгляда
(1956)
6.4
Любовь с первого взгляда
Amor a primera vista
мюзикл, комедия, мелодрама
1956, Аргентина
