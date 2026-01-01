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Фильмография
Лало Малькольм
Lalo Malcolm
Киноафиша
Персоны
Лало Малькольм
Лало Малькольм
Lalo Malcolm
Дата рождения
13 июля 1903
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
13 мая 1970
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.4
Любовь с первого взгляда
(1956)
Фильмография Лало Малькольм
6.4
Любовь с первого взгляда
Amor a primera vista
мюзикл, комедия, мелодрама
1956, Аргентина
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