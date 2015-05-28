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Фильмография
Моника Линарес
Mónica Linares
Киноафиша
Персоны
Моника Линарес
Моника Линарес
Mónica Linares
Дата рождения
23 мая 1920
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
28 мая 2015
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.4
Любовь с первого взгляда
(1956)
Фильмография Моника Линарес
6.4
Любовь с первого взгляда
Amor a primera vista
мюзикл, комедия, мелодрама
1956, Аргентина
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