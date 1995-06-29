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Фильмография
Ноэл Дайсон
Noel Dyson
Киноафиша
Персоны
Ноэл Дайсон
Ноэл Дайсон
Noel Dyson
Дата рождения
23 декабря 1916
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
29 июня 1995
Место рождения
Ньютон-Хит, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.0
Из лучших побуждений
(1966)
Фильмография Ноэл Дайсон
6
Из лучших побуждений
Press for Time
комедия
1966, Великобритания
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