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Мичийо Аратама
Michiyo Aratama
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Персоны
Мичийо Аратама
Мичийо Аратама
Michiyo Aratama
Дата рождения
15 января 1930
Возраст
71 год
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
17 марта 2001
Место рождения
Нара, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.9
Квайдан
(1965)
7.1
Пламя
(1958)
6.9
Самурай убийца
(1965)
Фильмография Мичийо Аратама
6.9
Самурай убийца
Samurai assassin
приключения, драма, боевик
1965, Япония
7.9
Квайдан
Kwaidan
драма, мистика
1965, Япония
7.1
Пламя
Enjo
драма
1958, Япония
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