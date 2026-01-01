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Натя Брункхорст Natja Brunckhorst
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Натя Брункхорст

Natja Brunckhorst

Дата рождения
26 сентября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Я Кристина 7.8
Я Кристина (1981)
Порядок превыше всего 6.7
Порядок превыше всего (2021)
Керель 6.2
Керель (1982)

Фильмография Натя Брункхорст

Два к одному 6.1
Два к одному Zwei zu eins
комедия, криминал, мелодрама 2024, Германия
Порядок превыше всего 6.7
Порядок превыше всего Alles in bester Ordnung
комедия 2021, Германия
Рецензия
Amelie rennt 6.2
Amelie rennt Amelie rennt
семейный 2017, Германия / Италия
Керель 6.2
Керель Querelle
драма 1982, Германия / Франция
Я Кристина 7.8
Я Кристина Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
драма, биография 1981, ФРГ
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