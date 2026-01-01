Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Винченцо Альфьери
Награды
Награды и номинации Винченцо Альфьери
Vincenzo Alfieri
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Винченцо Альфьери
Темные ночи 2024
Лучший фильм
Номинант
Дырявые и носки-одиночки больше не летят в мусорку: 7 способов использовать их ещё раз — это гениально
Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт
Дело не в Евро-2 с АЗС: что самом деле убивает «движки» ваших современных авто
Иностранцы пересняли советскую драму с Леоновым — рейтинг на «Кинопоиске» рухнул с 8.3 до 4.8: превратили в пошлую комедию
«Союзмультфильм» наконец-то выдал свой ответ «Смешарикам» – у взрослых сведет олдскулы: Винни-Пух и Матроскин снова стали малышами
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
«Будет и кофа, будет и какава с чаем», но сначала — тест: угадайте 6 фильмов по сценам с чашечкой бодрящего напитка
1 сентября отгремело, эти сериалы тоже «пошли в первый класс»: 5 российских хитов, которым исполнилось 7 лет
Встречают по одежке, а наш тест проходят по прическе: угадайте фильм по шевелюре героини
«Моя душа рыдает второй день» после сериала-катастрофы с Фармигой и 7,7 на IMDb: от финала «остался в тихом ужасе»
31 000 000 просмотров всего за 4 дня: боевик про темнокожих Бонни и Клайда разорвал топы Netflix по всему миру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить