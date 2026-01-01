Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мануэла Спарта
Manuela Spartà
Киноафиша
Персоны
Мануэла Спарта
Мануэла Спарта
Manuela Spartà
Дата рождения
1 марта 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Катания, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Одно из двух
(2006)
5.2
Дом на облаках
(2009)
5.1
Уроки полета
(2007)
Фильмография Мануэла Спарта
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2009
2007
2006
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
5.2
Дом на облаках
La casa sulle nuvole
драма
2009, Италия
5.1
Уроки полета
Lezioni di volo
драма
2007, Италия / Франция / Индия
6.1
Одно из двух
Uno su due
драма
2006, Италия
