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Фильмография
Эмануеле Бози
Emanuele Bosi
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Персоны
Эмануеле Бози
Эмануеле Бози
Emanuele Bosi
Дата рождения
15 апреля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Рим, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.2
Дом на облаках
(2009)
Фильмография Эмануеле Бози
5.2
Дом на облаках
La casa sulle nuvole
драма
2009, Италия
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