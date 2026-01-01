Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Награды и номинации Райли Кио
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая камера
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
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