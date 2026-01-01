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Стенли Бейкер
Награды
Награды и номинации Стенли Бейкер
Stanley Baker
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Стенли Бейкер
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best British Actor
Номинант
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