Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Крис Исакссон
Награды
Награды и номинации Крис Исакссон
Kris Isacsson
О персоне
Награды
Награды и номинации Крис Исакссон
Сандэнс 1997
Премия за короткометражное кино
Победитель
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
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