Овюл Авкиран

Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче

Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов

Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца

Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре

«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов

Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус

«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)

Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)

Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета

Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода