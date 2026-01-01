Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Овюл Авкиран
Övül Avkiran
Киноафиша
Персоны
Овюл Авкиран
Овюл Авкиран
Övül Avkiran
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Ящик Пандоры
(2008)
Фильмография Овюл Авкиран
7.6
Ящик Пандоры
Pandora'nin kutusu
драма
2008, Турция / Франция / Германия / Бельгия
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