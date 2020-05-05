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Озер Кызылтан
Özer Kızıltan
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Персоны
Озер Кызылтан
Озер Кызылтан
Özer Kızıltan
Дата рождения
17 января 1963
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
5 мая 2020
Карьера
Режиссер, Актер
Популярные фильмы
7.2
Благочестие
(2006)
Фильмография Озер Кызылтан
7.2
Благочестие
Takva
драма
2006, Германия / Турция
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