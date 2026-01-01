Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марчин Мрочек Marcin Mroczek
Киноафиша Персоны Марчин Мрочек

Марчин Мрочек

Marcin Mroczek

Дата рождения
18 июля 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Популярные фильмы

Муж моей вдовы 5.4
Муж моей вдовы (2009)

Фильмография Марчин Мрочек

Жанр
Год
Муж моей вдовы 5.4
Муж моей вдовы Muzh moey vdovy
комедия 2009, Россия / Украина / Литва
Смотреть трейлер
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Из «Фишера» в исторический блокбастер: с нетерпением жду в 2026 году «Битву моторов» — убойная смесь из Борисова и Янковского
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше