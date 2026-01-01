Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марчин Мрочек
Marcin Mroczek
Марчин Мрочек
Marcin Mroczek
Дата рождения
18 июля 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
5.4
Муж моей вдовы
(2009)
Фильмография Марчин Мрочек
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.4
Муж моей вдовы
Muzh moey vdovy
комедия
2009, Россия / Украина / Литва
Смотреть трейлер
