Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Брэд Льюис
Награды
Награды и номинации Брэд Льюис
Brad Lewis
О персоне
Награды
Награды и номинации Брэд Льюис
Оскар 2020
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Победитель
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