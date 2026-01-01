Оповещения от Киноафиши
Алексей Князев Alexei Knyazev
Киноафиша Персоны Алексей Князев

Алексей Князев

Alexei Knyazev

Актерское амплуа
Путешественник
В каком театре играет

Популярные фильмы

Легенда острова Двид 5.6
Легенда острова Двид (2010)

Фильмография Алексей Князев

Жанр
Год
Легенда острова Двид 5.6
Легенда острова Двид Legenda ostrova Dvid
приключения, семейный 2010, Россия
Смотреть трейлер

Другие проекты Алексей Князев
Ревизор
16+
Ревизор
Билеты
В списках не значился
12+
В списках не значился
Информация
