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Фильмография
Николь Франко
Nicole Franco
Киноафиша
Персоны
Николь Франко
Николь Франко
Nicole Franco
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Спасение жизни
(2009)
Фильмография Николь Франко
6.9
Спасение жизни
To Save a Life
драма
2009, США
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