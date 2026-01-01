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Фильмография
Кэтрин Бурмен
Katrine Boorman
Киноафиша
Персоны
Кэтрин Бурмен
Кэтрин Бурмен
Katrine Boorman
Дата рождения
1 января 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Экскалибур
(1981)
7.3
Камилла Клодель
(1988)
6.4
Французский твист
(1995)
Фильмография Кэтрин Бурмен
6.2
Я, Цезарь
Moi Cesar, 10 ans 1/2, 1m39
мелодрама, семейный, комедия, драма
2003, Франция
5.3
Колдовская любовь
Un amour de sorcière
комедия, фэнтези, мелодрама
1997, Франция
6.4
Французский твист
Gazon maudit
комедия
1995, Франция
7.3
Камилла Клодель
Camille Claudel
драма, мелодрама, биография
1988, Франция
7.4
Экскалибур
Excalibur
фэнтези
1981, США / Великобритания
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