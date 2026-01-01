Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Персоны
Дэбни Коулмен
Награды
Награды и номинации Дэбни Коулмен
Dabney Coleman
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дэбни Коулмен
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
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