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Награды и номинации Дэбни Коулмен

Dabney Coleman
Награды и номинации Дэбни Коулмен
Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1984 Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983 Primetime Emmy Awards 1983
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
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