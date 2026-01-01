Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алек Габечава
Aleko Gabechava
Алек Габечава
Актерское амплуа
Путешественник, Романтический герой
Популярные фильмы
7.3
Он не хотел убивать
(1966)
Фильмография Алек Габечава
Жанр
Все
Мелодрама
Приключения
Год
Все
1966
Все
Фильмы
Актер
7.3
Он не хотел убивать
Matsi Khvitia
приключения, мелодрама
1966, СССР
