О персоне
Фильмография
Александра Баррези
Sasha Barrese
Киноафиша
Персоны
Александра Баррези
Александра Баррези
Sasha Barrese
Дата рождения
24 апреля 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Мауи, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Романтическая актриса, Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.9
Мальчишник в Вегасе
(2009)
7.1
Впусти меня. Сага
(2010)
5.4
Восставший из ада 5: Преисподняя
(2000)
Фильмография Александра Баррези
Жанр
Все
Детектив
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2010
2009
2000
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
7.1
Впусти меня. Сага
Let me in
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер
2010, США / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.9
Мальчишник в Вегасе
The Hangover
комедия
2009, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.4
Восставший из ада 5: Преисподняя
Hellraiser: Inferno
криминал, ужасы, детектив
2000, США
