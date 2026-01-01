Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением

Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»

Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ

«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило

3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х

«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось

Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе