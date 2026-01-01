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О персоне
Эдуард Пенцлин
Eduard Pentslin
Киноафиша
Персоны
Эдуард Пенцлин
Эдуард Пенцлин
Eduard Pentslin
Дата рождения
16 ноября 1903
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
9 июля 1990
Место рождения
Харьков, Украина
Популярные фильмы
6.8
Таинственный остров
(1941)
6.1
Истребители
(1939)
Фильмография Эдуард Пенцлин
6.8
Таинственный остров
Tainstvennyy ostrov
семейный, приключения, фантастика
1941, СССР
6.1
Истребители
Istrebiteli
мелодрама, драма, приключения, военный
1939, СССР
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