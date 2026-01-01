Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Миде Паттон
Meade Patton
Миде Паттон
Миде Паттон
Meade Patton
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Комната смерти
(2009)
Фильмография Миде Паттон
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.2
Комната смерти
The Killing Room
триллер, драма
2009, США
Смотреть трейлер
