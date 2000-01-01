Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Терри
Mark Terry
Марк Терри
Марк Терри
Mark Terry
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
6.6
Проблемы Антарктиды
(2009)
Фильмография Марк Терри
Жанр
Все
Документальный
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
Сценарист
1
Актер
1
Продюсер
1
6.6
Проблемы Антарктиды
The Antarctica Challenge
документальный
2009, Канада
