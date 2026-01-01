Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маттиас Вальтер
Matthias Walther
Маттиас Вальтер
Маттиас Вальтер
Matthias Walther
Дата рождения
1 января 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой
Популярные фильмы
6.3
Виски с водкой
(2009)
Фильмография Маттиас Вальтер
Жанр
Все
Мелодрама
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.3
Виски с водкой
Whisky mit Wodka
мелодрама
2009, Германия
Смотреть трейлер
