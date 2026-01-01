Оповещения от Киноафиши
Макс фон Пуфендорф Maximilian von Pufendorf
Макс фон Пуфендорф

Maximilian von Pufendorf

Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Фильмография Макс фон Пуфендорф

Жанр
Год
Фриц Ланг 6.3
Фриц Ланг Fritz Lang
драма, криминал 2016, Германия
Перемирие 6.7
Перемирие Waffenstillstand
драма 2009, Германия
