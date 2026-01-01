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Скоро в прокате «Не по-детски»
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О персоне
Эрих Клайбер
Erich Kleiber
Киноафиша
Персоны
Эрих Клайбер
Эрих Клайбер
Erich Kleiber
Дата рождения
5 августа 1890
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
27 января 1956
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