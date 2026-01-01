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Adoniran Barbosa
Adoniran Barbosa
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Adoniran Barbosa
Adoniran Barbosa
Adoniran Barbosa
Дата рождения
6 августа 1910
Возраст
72 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
23 ноября 1982
Место рождения
Валиньюс, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Там, где кончается асфальт
(1956)
Фильмография Adoniran Barbosa
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1956
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.6
Там, где кончается асфальт
A Estrada
драма
1956, Бразилия
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